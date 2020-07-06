Из гранатомета обстреляли курорт на Закарпатье

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Ракурс

Из гранатомета обстреляли оздоровительный комплекс на Закарпатье. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 6 июля, вблизи Мукачево. Из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) обстреляли оздоровительный комплекс «Аква Сити».

Инцидент произошел около 3.00 ночи, сообщает mukachevo.net. К счастью, обошлось без жертв. Повреждено до десяти стеклянных панелей здания, а также беседки, которые стоят у здания.

В крыше одного из них застрял выстрел из РПГ, который не разорвался. Момент обстрела попал на видео камер наблюдения.

Курорт Aqua City открыли в конце 2019 года. Он расположен на северной окраине Мукачево недалеко от трассы Киев — Чоп.

В феврале в Мукачево обстреляли Mercedes «кубик». Посреди улицы неизвестный открыл огонь по внедорожнику. Ранения получили два человека — 24-летний и 40-летний местные жители.