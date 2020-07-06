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З гранатомета обстріляли курорт на Закарпатті

З гранатомета обстріляли курорт на Закарпатті — фото і відео з місця події

6 лип 2020, 08:30
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З гранатомета обстріляли на Закарпатті оздоровчий комплекс. Інцидент стався у ніч на понеділок, 6 липня, поблизу Мукачево. З ручного протитанкового гранатомета (РПГ) обстріляли оздоровчий комплекс «Аква Сіті».

Інцидент стався близько 3.00 ночі, повідомляє mukachevo.net. На щастя, минулося без жертв. Пошкоджено до десяти скляних панелей будівлі, а також альтанки, які стоять біля будівлі.

З гранатомета обстріляли курорт на Закарпатті, фото — mukachevo.net

В даху однієї з них застряг постріл з РПГ, який не розірвався. Момент атаки потрапив на відео камер спостереження.

З гранатомета обстріляли курорт на Закарпатті, фото — mukachevo.net

З гранатомета обстріляли курорт на Закарпатті, фото — mukachevo.net

З гранатомета обстріляли курорт на Закарпатті, фото — mukachevo.net

Курорт Aqua City відкрили наприкінці 2019 року. Він розташований на північній околиці Мукачева неподалік траси Київ — Чоп.

У лютому в Мукачево обстріляли Mercedes «кубик». Посеред вулиці невідомий відкрив вогонь по позашляховику. Поранення дістали двоє осіб — 24-річний та 40-річний місцеві жителі.


З гранатомета обстріляли курорт на Закарпатті, фото — Перший


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