Онлайн-фестиваль устроили на Закарпатье. Фото: zak-kor.net

https://racurs.ua/n140788-pervyy-onlayn-festival-ustroili-na-zakarpate.html

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В Закарпатской области сегодня проводят первый онлайн-фестиваль под названием «Гуцульская ватра» folk fashion fest 2020.

Во время мероприятия продемонстрируют старинную гуцульскую одежду из коллекции Ясинянского историко-краеведческого музея. Началось событие в 16.00. Об этом говорится на странице организаторов в Facebook.

Отмечается, что фестиваль пройдет при поддержке Украинского культурного фонда. Организаторы ожидают, что мероприятие может помочь развиваться регионам Закарпатья, поражать себя и мир уникальной культурой через переосмысление, импровизацию и трансформацию традиций.

Ранее сообщалось, что в 2020 году из-за эпидемии коронавируса не пройдет международный фестиваль «Книжный Арсенал». Организаторы мероприятия решили перенести фестиваль на 2021 год.