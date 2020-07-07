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Ракурс
Онлайн-фестиваль влаштували на Закарпатті. Фото: zak-kor.net

Перший онлайн-фестиваль влаштували на Закарпатті — трансляція

7 лип 2020, 16:00
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У Закарпатській області сьогодні проводять перший онлайн-фестиваль під назвою «Гуцульська ватра» folk-fashion fest 2020.

Під час заходу продемонструють старовинний гуцульський одяг з колекції Ясінянського історико-краєзнавчого музею. Розпочалась подія о 16.00. Про це йдеться на сторінці організаторів у Facebook.

Зазначається, що фестиваль пройде за підтримки Українського культурного фонду. Організатори очікують, що захід може допомогти розвиватися регіонам Закарпаття, вражати себе і світ унікальною культурою через переосмислення, імпровізацію та трансформацію традицій.


Раніше повідомлялося, що в 2020 році через епідемію коронавірусу не відбудеться міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал». Організатори заходу вирішили перенести фестиваль на 2021 рік.

Джерело: Ракурс


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