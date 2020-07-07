Массовый мор рыбы сняли на видео близ Очакова — новости Николаева

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Массовый мор рыбы зафиксировали на Николаевщине. Инцидент произошел на береговой полосе Днепровского лимана около села Ивановка в Очаковском районе.

Специалисты Государственной экологической инспекции зафиксировали 40 мертвых бычков и 10 единиц погибших атерин на каждый квадратный метр водоема. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Андрей Малеваный.

Всего в районе километра береговой полосы обнаружили 50 тыс. мертвых рыб.

Во время визуального обследования признаков загрязнения воды не выявили, но известно, что в последние дни на лимане наблюдалось цветение сине-зеленых водорослей, а также фиксировались высокие температуры воды и воздуха.

По словам Малеваного, инспекция уже взяла пробы воды из водоема, чтобы провести исследование ее качества. Причины массового мора рыбы будут установлены после результатов анализов.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Волыни массово погибла рыба. В результате мора экоинспекция насчитала свыше 8 млн убытков. Причиной экологической катастрофы назвали загрязнение воды.