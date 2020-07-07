Масовий мор риби зняли на відео біля Очакова — новини Миколаєва

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Масовий мор риби зафіксували на Миколаївщині. Інцидент стався на береговій смузі Дніпровського лиману поблизу села Іванівка в Очаківському районі.

Інспектори Державної екологічної інспекції зафіксували по 40 мертвих бичків і 10 одиниць загиблої атерини на кожен квадратний метр водойми. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова відомства Андрій Мальований.

Всього в районі 1 тис. м берегової смуги виявили 50 тис. мертвих риб.

Під час візуального обстеження ознак забруднення води не виявили, але відомо, що в останні дні на лимані спостерігалося цвітіння синьо-зелених водоростей і високі температури води та повітря.

За словами Мальованого, інспекція вже взяла проби води з водойми, аби провести дослідження її якості. Причини масового мору риби будуть встановлені після результатів аналізу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Волині масово загинула риба. Внаслідок мору екоінспекція нарахувала понад 8 млн збитків. Причиною екологічної катастрофи назвали забруднення води.