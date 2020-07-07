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Ракурс
Масовий мор риби зняли на відео біля Очакова — новини Миколаєва

50 тисяч мертвих риб — масовий мор зняли на відео біля Очакова

7 лип 2020, 15:59
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Масовий мор риби зафіксували на Миколаївщині. Інцидент стався на береговій смузі Дніпровського лиману поблизу села Іванівка в Очаківському районі.

Інспектори Державної екологічної інспекції зафіксували по 40 мертвих бичків і 10 одиниць загиблої атерини на кожен квадратний метр водойми. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова відомства Андрій Мальований.

Всього в районі 1 тис. м берегової смуги виявили 50 тис. мертвих риб.

Масовий мор риби зняли на відео біля Очакова

Масовий мор риби зняли на відео біля Очакова

Масовий мор риби зняли на відео біля Очакова

Під час візуального обстеження ознак забруднення води не виявили, але відомо, що в останні дні на лимані спостерігалося цвітіння синьо-зелених водоростей і високі температури води та повітря.

За словами Мальованого, інспекція вже взяла проби води з водойми, аби провести дослідження її якості. Причини масового мору риби будуть встановлені після результатів аналізу.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Волині масово загинула риба. Внаслідок мору екоінспекція нарахувала понад 8 млн збитків. Причиною екологічної катастрофи назвали забруднення води.

Джерело: Ракурс


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