Кишечная палочка обнаружена на пляжах Киева. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n140890-kishechnaya-palochka-obnarujena-na-plyajah-kieva.html

Ракурс

Кишечная палочка обнаружена в воде на 11 киевских пляжах. Таковы результаты санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения в столице.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

Установлено, что пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки обнаружено на пляжах:

«Венеция»;

«Радуга»;

«Детский»;

«Золотой»;

«Молодежный»;

«Предместная Слободка»;

«Радуга»;

«Тельбин»;

«Центральный»;

«Троещина»;

«Черторой».

Кроме того, на пляже «Тельбин» превышено количество бактерий группы кишечной палочки, а на пляже «Галерный» были зафиксированы мелкие водоросли и неприятный запах.

Не соответствуют водородному показателю пляжи:

«Венеция»;

«Радуга»;

«Детский»;

«Золотой»;

«Молодежный»;

«Предместная Слободка»;

«Центральный».

Показателю биохимической потребности в кислороде не отвечают пляжи:

«Венеция»;

«Детский»;

«Молодежный»;

«Предместная Слободка»;

«Радуга»;

«Тельбин»;

«Троещина»;

«Черторой»;

«Вербный»;

«Пуща-Водица».

Также не соответствует санитарным нормам вода в питьевых фонтанчиках на пляжах:

«Вербный»;

«Предместная Слободка»;

«Центральный»;

«Радуга»;

«Черторой».

На пляжах «Галерный» и «Троещина» питьевые фонтанчики и вовсе отсутствуют.

Как ранее писал «Ракурс», кишечная палочка обнаружена в воде на пляжах Одессы. Вода загрязнена от Аркадии до 16-й станции Большого Фонтана.