Кишечная палочка обнаружена на пляжах Киеваhttps://racurs.ua/n140890-kishechnaya-palochka-obnarujena-na-plyajah-kieva.htmlРакурс
Кишечная палочка обнаружена в воде на 11 киевских пляжах. Таковы результаты санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения в столице.
Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Госпродпотребслужбы в городе Киеве.
Установлено, что пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.
Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки обнаружено на пляжах:
- «Венеция»;
- «Радуга»;
- «Детский»;
- «Золотой»;
- «Молодежный»;
- «Предместная Слободка»;
- «Радуга»;
- «Тельбин»;
- «Центральный»;
- «Троещина»;
- «Черторой».
Кроме того, на пляже «Тельбин» превышено количество бактерий группы кишечной палочки, а на пляже «Галерный» были зафиксированы мелкие водоросли и неприятный запах.
Не соответствуют водородному показателю пляжи:
- «Венеция»;
- «Радуга»;
- «Детский»;
- «Золотой»;
- «Молодежный»;
- «Предместная Слободка»;
- «Центральный».
Показателю биохимической потребности в кислороде не отвечают пляжи:
- «Венеция»;
- «Детский»;
- «Молодежный»;
- «Предместная Слободка»;
- «Радуга»;
- «Тельбин»;
- «Троещина»;
- «Черторой»;
- «Вербный»;
- «Пуща-Водица».
Также не соответствует санитарным нормам вода в питьевых фонтанчиках на пляжах:
- «Вербный»;
- «Предместная Слободка»;
- «Центральный»;
- «Радуга»;
- «Черторой».
На пляжах «Галерный» и «Троещина» питьевые фонтанчики и вовсе отсутствуют.
Как ранее писал «Ракурс», кишечная палочка обнаружена в воде на пляжах Одессы. Вода загрязнена от Аркадии до 16-й станции Большого Фонтана.