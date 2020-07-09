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Кишечная палочка обнаружена на пляжах Киева. Фото: РБК-Украина

Кишечная палочка обнаружена на пляжах Киева

9 июл 2020, 15:50
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Кишечная палочка обнаружена в воде на 11 киевских пляжах. Таковы результаты санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения в столице.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

Установлено, что пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки обнаружено на пляжах:

  • «Венеция»;
  • «Радуга»;
  • «Детский»;
  • «Золотой»;
  • «Молодежный»;
  • «Предместная Слободка»;
  • «Радуга»;
  • «Тельбин»;
  • «Центральный»;
  • «Троещина»;
  • «Черторой».

Кроме того, на пляже «Тельбин» превышено количество бактерий группы кишечной палочки, а на пляже «Галерный» были зафиксированы мелкие водоросли и неприятный запах.

Не соответствуют водородному показателю пляжи:

  • «Венеция»;
  • «Радуга»;
  • «Детский»;
  • «Золотой»;
  • «Молодежный»;
  • «Предместная Слободка»;
  • «Центральный».

Показателю биохимической потребности в кислороде не отвечают пляжи:

  • «Венеция»;
  • «Детский»;
  • «Молодежный»;
  • «Предместная Слободка»;
  • «Радуга»;
  • «Тельбин»;
  • «Троещина»;
  • «Черторой»;
  • «Вербный»;
  • «Пуща-Водица».

Также не соответствует санитарным нормам вода в питьевых фонтанчиках на пляжах:


  • «Вербный»;
  • «Предместная Слободка»;
  • «Центральный»;
  • «Радуга»;
  • «Черторой».

На пляжах «Галерный» и «Троещина» питьевые фонтанчики и вовсе отсутствуют.

Как ранее писал «Ракурс», кишечная палочка обнаружена в воде на пляжах Одессы. Вода загрязнена от Аркадии до 16-й станции Большого Фонтана.

Источник: Ракурс


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