Кишкову паличку виявлено на пляжах Києва. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n140890-kyshkovu-palychku-vyyavleno-na-plyajah-kyieva.html

Ракурс

Кишкову паличку виявлено у воді на 11 київських пляжах. Такими є результати санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води у місцях масового відпочинку населення у столиці.

Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті Держпродспоживслужби в місті Києві.

Встановлено, що проби води відкритих водойм на початок липня не відповідають вимогам державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.

Перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички виявлено на пляжах:

«Венеція»;

«Веселка»;

«Дитячий»;

«Золотий»;

«Молодіжний»;

«Передмістна Слобідка»;

«Райдуга»;

«Тельбін»;

«Центральний»;

«Троєщина»;

«Чорторий».

Окрім того, на пляжі «Тельбін» перевищено кількість бактерій групи кишкової палички, а на пляжі «Галерний» були зафіксовані дрібні водорості та неприємний запах.

Не відповідають водневому показнику пляжі:

«Венеція»;

«Райдуга»;

«Дитячий»;

«Золотий»;

«Молодіжний»;

«Передмістна Слобідка»;

«Центральний».

Показнику біохімічної потреби у кисні не відповідають пляжі:

«Венеція»;

«Дитячий»;

«Молодіжний»;

«Передмістна Слобідка»;

«Райдуга»;

«Тельбін»;

«Троєщина»;

«Чорторий»;

«Вербний»;

«Пуща-Водиця».

Також не відповідає санітарним нормам вода в питних фонтанчиках на пляжах:

«Вербний»;

«Передмістна Слобідка»;

«Центральний»;

«Райдуга»;

«Чорторий».

На пляжах «Галерний» і «Троєщина» питні фонтанчики зовсім відсутні.

Як раніше писав «Ракурс», кишкову паличку виявлено у воді на пляжах Одеси. Вода забруднена від Аркадії до 16-ї станції Великого Фонтану.