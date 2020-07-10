Рекордный штраф в 6,5 тыс. евро выписали дальнобойщику. Фото: pixabay

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Ракурс

Станции взвешивания грузовых автомобилей работают на въездах в Киев, однако некоторые водители продолжают нагружать свои автомобили сильно тяжелым грузом. Одного из таких нарушителей поймали вчера на Столичном шоссе.

На станции взвешивания стало известно, что вес грузовика составляет почти 62 тонны. Это почти на 22 тонны больше, чем максимально разрешенный вес. Об этом сообщает департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что нарушителю выписали рекордный штраф в 6,5 тыс. евро. Водитель должен был везти груз в Полтавскую область через Киев.

В КГГА напомнили, что такие комплексы для взвешивания грузовиков работают круглосуточно на всех въездах в столицу. На въездах в Киев установлено пять станций взвешивания.

Напомним, ранее в МВД заявили, что хотят увеличить штрафы за превышение скорости. В ведомстве хотят, чтобы нарушители платили 3 тыс. 400 грн. Сейчас штрафы за превышение скорости стартуют от 510 грн.