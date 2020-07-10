Рекордний штраф у 6,5 тис. євро виписали далекобійнику. Фото: pixabay

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Станції зважування вантажних автомобілів працюють на в’їздах до Києва, проте деякі водії продовжують навантажувати свої автомобілі занадто сильно. Одного з таких порушників зловили вчора на Столичному шосе.

На станції зважування стало відомо, що вага вантажівки становить майже 62 тонни. Це майже на 22 тонни більше, ніж дозволяється. Про це повідомляє департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що порушнику виписали рекордний штраф у 6,5 тис. євро. Водій повинен був везти вантаж до Полтавської області через Київ.

У КМДА нагадали, що такі комплекси для зважування вантажівок працюють цілодобово на всіх в’їздах до столиці. На в’їздах до Києва встановлено п’ять станцій зважування.

Нагадаємо, раніше в МВС заявили, що хочуть збільшити штрафи за перевищення швидкості. У відомстві хочуть, щоб порушники платили 3 тис. 400 грн. Зараз штрафи за перевищення швидкості стартують від 510 грн.