Российский самолет нарушил воздушное пространство Украины — детали инцидента

https://racurs.ua/n140975-rossiyskiy-samolet-narushil-vozdushnoe-prostranstvo-ukrainy-detali-incidenta.html

Ракурс

Российский пассажирский самолет «Уральских авиалиний» во время выполнения внутреннего рейса Анапа — Санкт-Петербург нарушил воздушное пространство Украины. Самолет Airbus A319−112 пролетел над оккупированной территорией Донбасса и Луганской области.

Инцидент произошел 10 июля. Авиалайнер вернулся в воздушное пространство России в той точке, где границы Луганской и Харьковской областей встречаются с государственной границей Украины с РФ. Об этом факте написал журналист Андрей Цаплиенко в Телеграмм.

Цаплиенко также обнародовал фото с данными самолета.

Россияне снова в украинском небе. Сегодня российский пассажирский самолет вылетел из Анапы и направился в Санкт-Петербург через Донбасс — и оккупированный, и неоккупированный. Это невозможно было бы сделать без разрешения соответствующих официальных структур Украины. Для них, похоже, война за суверенитет этой страны закончилась, — отметил Цаплиенко.

Речь идет о борте U6346 (SVR346) компании «Уральские авиалинии», зарегистрированный в Екатеринбурге.

На авиасервисе flightradar24.com по состоянию на утро субботы, 11 июля, хранилась информация об этом рейсе. Согласно схеме полета российского самолета сначала он взял курс из черноморского курорта Анапа на Петербург, но близ Ростова-на-Дону повернул на запад и начал движение через Украину, где в районе оккупированных городов Брянка и Кадиевка (бывший Стаханов) выровнял курс и в дальнейшем двигался на север.

Напомним, что полеты территории Украины для российских воздушных судов запрещены, а рейсы через зону боевых действий на Донбассе не осуществляет ни один перевозчик мира.