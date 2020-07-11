Російський літак порушив повітряний простір України — деталі інциденту

https://racurs.ua/ua/n140975-rosiyskyy-litak-porushyv-povitryanyy-prostir-ukrayiny-detali-incydentu.html

Ракурс

Російський пасажирський літак «Уральських авіаліній» під час виконання внутрішнього рейсу Анапа — Санкт-Петербург порушив повітряний простір України. Літак Airbus A319−112 пролетів над окупованою територією Донбасу та Луганською областю.

Інцидент стався 10 липня. Авіалайнер повернувся в повітряний простір Росії у тій точці, де межі Луганської й Харківської областей зустрічаються з державним кордоном України з РФ. Про цей факт написав журналіст Андрій Цаплієнко в Телеграм.

Цаплієнко також оприлюднив фото з даними літака.

Росіяни знову в українському небі. Сьогодні російський пасажирський літак вилетів з Анапи і попрямував до Санкт-Петербурга над Донбасом — і окупованим, і неокупованим. Це неможливо було б зробити без дозволу відповідних офіційних структур України. Для них, схоже, війна за суверенітет цієї країни закінчилася, — зазначив Цаплієнко.

Йдеться про борт U6346 (SVR346) компанії «Уральські авіалінії», зареєстрований у Єкатеринбурзі.

На авіасервісі flightradar24.com станом на ранок суботи, 11 липня, зберігалася інформація про цей рейс. Згідно зі схеми польоту російського літака, спершу він — взяв курс з чорноморського курорту Анапа на Петербург, але поблизу Ростова-на-Дону згодом повернув на захід й почав рух через Україну, де в районі окупованих міст Брянка та Кадіївка (колишній Стаханов) вирівняв курс і надалі рухався на північ.

Нагадаємо, що польоти територією України для російських повітряних суден заборонені, а рейси через зону бойових дій на Донбасі не здійснює жоден перевізник світу.