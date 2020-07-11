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Ракурс
Демид Губской. Фото: Facebook

Прострелили голову активисту в Николаеве — пострадавший в больнице

11 июл 2020, 13:52
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Активиста и главу областной организации партии «Свобода» Демида Губского, по данным местных СМИ, доставили в больницу с огнестрельным ранением в Николаеве.

33-летний мужчина получил ранение по месту жительства и сразу же был доставлен в больницу в субботу, 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Губского госпитализировали в бессознательном состоянии. Сообщается, что во время операции медики установили характер травмы, полученной активистом — сквозное огнестрельное ранение в голову. Состояние активиста тяжелое.


Следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина выстрелил восемь раз у знакомого, в результате чего пострадавший впал в кому.

Источник: Ракурс


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