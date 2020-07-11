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Ракурс
Демид Губський. Фото: Facebook

Прострелили голову активісту в Миколаєві — потерпілий у лікарні

11 лип 2020, 13:52
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Активіста і голову обласного осередку партії «Свобода» Демида Губського, за даними місцевих ЗМІ, доставили у лікарню з вогнепальним пораненням в Миколаєві.

33-річний чоловік отримав поранення на місці проживання і відразу ж був доставлений в лікарню в суботу, 11 липня. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївській області.

Губського госпіталізували в несвідомому стані. Повідомляється, що під час операції медики встановили характер травми, отриманої активістом — наскрізне вогнепальне поранення в голову. Стан активіста важкий.


Слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції встановлює всі обставини події. Зараз вирішується питання про надання правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві чоловік вистрелив вісім разів в знайомого, в результаті чого потерпілий впав у кому.

Джерело: Ракурс


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