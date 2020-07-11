Травматический пистолет. Фото: shkolazhizni.ru

https://racurs.ua/n140993-ranenie-aktivista-v-nikolaeve-policiya-nazvala-prichinu.html

Ракурс

Активист общественной организации в Николаеве получил ранение в голову, когда разбирал травматический пистолет.

Вечером мужчина вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении, после чего они вернулись домой. Дома мужчина решил разобрать пистолет и по неосторожности раздался выстрел. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Женщина услышала выстрел и увидела, как упал ее муж. Сначала она вызвала брата пострадавшего, а потом они вместе позвонили врачам.

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, осмотрели квартиру и обнаружили в доме активиста помповое ружье, гранату Ф-1 и патроны к «травмату». Оказалось, что пистолетом пострадавший владел незаконно. Оружие изъяли, его происхождение устанавливают.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11 июля СМИ сообщили, что в Николаеве с огнестрельным ранением госпитализировали 33-летнего активиста и председателя областного отделения партии «Свобода» Демида Губского.