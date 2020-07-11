Травматичний пістолет. Фото: shkolazhizni.ru

https://racurs.ua/ua/n140993-poranennya-aktyvista-v-mykolaievi-policiya-nazvala-prychynu.html

Ракурс

Активіст громадської організації у Миколаєві дістав поранення в голову, коли розбирав травматичний пістолет.

Ввечері чоловік разом з цивільною дружиною та друзями відпочивали у розважальному закладі, після чого вони повернулися додому. Вдома чоловік вирішив розібрати пістолет і через необережність пролунав постріл. Про це 11 липня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

Жінка почула постріл та побачила, як впав її чоловік. Вона спершу викликала брата постраждалого, а потім вони разом зателефонували лікарям.

Правоохоронці, які прибули на місце події, оглянули квартиру та виявили в оселі активіста помпову рушницю, гранату Ф-1 та набої до «травмата». Виявилося, що пістолетом постраждалий володів незаконно. Зброю вилучили, її походження встановлюють.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 11 липня ЗМІ повідомили, що в Миколаєві з вогнепальним пораненням госпіталізували 33-річного активіста і голову обласного осередку партії «Свобода» Демида Губського.