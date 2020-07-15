Украина оказалась среди «коронавирусных» лидеров в Европе

Украина оказалась среди лидеров по количеству новых заражений коронавирусом в Европе. Фото: pixabay

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Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у 55 тыс. 607 человек. Только за последние сутки инфицирование подтвердили у 836 человек. В стране сохраняется высокий показатель новых случаев заболевания.

Суточный прирост инфицирования в стране — один из самых больших в Европе. Сегодня, 15 июля, Украина оказалась на втором месте по этому показателю. Обогнала нашу страну только Россия — там за сутки инфицирование подтвердили у почти 6,5 тыс. человек. Об этом свидетельствуют статистические данные, размещенные на сайте Worldometers.

За Украиной следуют:

Румыния — 641 новый больной;

Босния и Герцеговина — +306 инфицированных;

Польша — 264 новых случая.

Отметим, что в общем рейтинге по количеству больных в стране Украина занимает десятое место в Европе. В тройку лидеров по количеству инфицированных вошли Россия, Испания и Великобритания. При этом в России зарегистрировано 746 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Во всем мире лидерство по числу инфицированных продолжают занимать Соединенные Штаты Америки. Там по состоянию на 15 июля зарегистрировано 3 млн 546 тыс. заболевших. Всего в мире коронавирус диагностировали почти у 13,5 млн человек.