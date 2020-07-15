Україна опинилася серед «коронавірусних» лідерів у Європі. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n141168-ukrayina-opynylasya-sered-koronavirusnyh-lideriv-u-ievropi.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностовано у 55 тис. 607 осіб. Тільки за останню добу інфікування підтвердили у 836 осіб. У країні зберігається високий показник нових випадків захворювання.

Добовий приріст інфікування в країні — один із найбільших в Європі. Сьогодні, 15 липня, Україна опинилася на другому місці за цим показником. Обігнала нашу країну тільки Росія — там за добу інфікування підтвердили у майже 6,5 тис. осіб. Про це свідчать статистичні дані, розміщені на сайті Worldometers.

За Україною йдуть:

Румунія — 641 новий хворий;

Боснія і Герцеговина — +306 інфікованих;

Польща — 264 нових випадки.

Зазначимо, що в загальному рейтингу за кількістю хворих в країні Україна займає десяте місце в Європі. До трійки лідерів за кількістю інфікованих увійшли Росія, Іспанія і Велика Британія. Водночас у Росії зареєстровано 746 тис. випадків захворювання на коронавірус.

У всьому світі лідерство за кількістю інфікованих продовжують займати Сполучені Штати Америки. Там станом на 15 липня зареєстровано 3 млн 546 тис. хворих. Загалом у світі коронавірус діагностували майже у 13,5 млн осіб.