Украинские корни современных страусов обнаружили ученые

Страус африканский. Фото: Энциклопедия животных

https://racurs.ua/n141485-ukrainskie-korni-sovremennye-strausov-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Страус африканский является потомком древней птицы, которая обитала на территории современной Украины и Молдовы.

Ученые из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка изучили останки птиц и воссоздали картину их эволюции. Результаты исследования опубликовали в журнале Earth Science Reviews.

Согласно полученным результатам, палеонтологи выяснили, что первые страусы появились 23 млн лет назад в Африке, на территории современной Намибии. Затем, около 15 млн лет назад, они проникли в Турцию и расселились по Азии: останки птиц возрастом около 13 млн лет находят даже в Монголии и Индии. После этого они попали в Восточную Европу, где происходила их дальнейшая эволюция.

Восемь миллионов лет назад для Евразии были характерны открытые саванноподобные ландшафты и достаточно теплый климат, подходящий для жизни этих птиц. Они расселились по всему континенту, а на территории современной Украины и Молдовы в это время появился вид некрупного страуса, скорлупа которого очень похожа на современную. Он является предком современных видов и развивался около четырех миллионов лет, а затем вернулся в Африку.

Это первая работа, которая подробно изучила имеющиеся останки страусов, но, по мнению авторов, даже она не стала достаточно полной. Чтобы выяснить детали эволюции птиц, потребуются новые палеонтологические исследования и систематизация всех данных.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые изменили мнение о ходе эволюции на Земле. Палеонтологи обнаружили цветочного жука в куске янтаря. Эта находка подтверждает теорию о том, что насекомые-опылители появились на нашей планете на 50 млн лет раньше, чем считалось.