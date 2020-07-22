Українське коріння сучасних страусів виявили вчені - новини науки

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Ракурс

Страус африканський є нащадком стародавнього птаха, що мешкав на території сучасної України та Молдови.

Вчені з Палеонтологічного інституту імені А. А. Борісяка вивчили залишки птахів та відтворили картину їхньої еволюції. Результати дослідження опублікували в журналі Earth Science Reviews.

Згідно з отриманими результатами, палеонтологи з’ясували, що перші страуси з’явилися 23 млн років тому в Африці, на території сучасної Намібії. Потім, близько 15 млн років тому, вони проникли до Туреччини та розселилися в Азії: останки птахів віком близько 13 млн років знаходять навіть в Монголії та Індії. Після цього вони потрапили в Східну Європу, де відбувалася їх подальша еволюція.

Вісім мільйонів років тому для Євразії були характерні відкриті саваноподібні ландшафти та досить теплий клімат, який підходить для життєдіяльності цих птахів. Вони розселилися по усьому континенту, а на території сучасної України та Молдови в цей час з’явився вид дрібного страуса, шкаралупа якого дуже схожа на сучасну. Він є предком сучасних видів і розвивався близько чотирьох мільйонів років, а потім повернувся в Африку.

Це перша робота, яка детально вивчила наявні залишки страусів, але, на думку авторів, навіть вона не стала досить повною. Щоб з’ясувати деталі еволюції птахів, будуть потрібні нові палеонтологічні дослідження і систематизація всіх даних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені змінили думку про хід еволюції на Землі. Палеонтологи виявили квіткового жука в шматку бурштину. Ця знахідка підтверджує теорію про те, що комахи-запилювачі з’явилися на нашій планеті на 50 млн років раніше, ніж вважалося.