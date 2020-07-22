Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141484-sonce-ta-minlyva-hmarnist-pogoda-v-ukrayini-na-23-lypnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 23 липня очікується сонячна з мінливою хмарністю. Істотних опадів найближчої доби не очікується.

Найближча ніч буде доволі прохолодною — від 9° тепла в західних областях до 19° вище нуля в Криму. Вдень стовпчики термометрів покажуть 21−27° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 23 липня без істотних опадів, але з хмарністю. Вночі повітря прогріється до 12−14° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Харкові найближчої доби буде хмарною, але сонце виглядатиме з-за хмар. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 24−26° вище нуля.

Погодні умови в Одесі у четвер теж прогнозуються без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується 16−18° тепла, а вдень — 25−25° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде малохмарна, а температурні показники будуть наступними: вночі 10−12° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Карпатах 23 липня очікується з сонцем та мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 9−12° тепла, а вдень 21−25° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 липня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 22 липня погода в Україні очікувалася сонячна з хмарністю, а опадів не прогнозували. Денна температура повітря прогнозувалася прохолодна.