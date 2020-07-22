Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 23 июля ожидается солнечная с переменной облачностью. Существенных осадков в ближайшие сутки не ожидается.

Ближайшая ночь будет достаточно прохладной — от 9° тепла в западных областях до 19° выше нуля в Крыму. Днем столбики термометров покажут 21−27° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 23 июля без существенных осадков, но с облачностью. Ночью воздух прогреется до 12−14° тепла, а днем — 22−24° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет облачной, но солнце будет выглядывать из-за облаков. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 24−26° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в четверг тоже прогнозируются без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается 16−18° тепла, а днем — 25−25° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет малооблачная, а температурные показатели будут следующими: ночью 10−12° тепла, а днем — 22−24° выше нуля.

Погода в Карпатах 23 июля ожидается с солнцем и переменной облачностью. Столбики термометров в темное время суток покажут 9−12° тепла, а днем 21−25° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 23 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 22 июля погода в Украине ожидалась солнечная с облачностью, а осадков не прогнозировали. Дневная температура воздуха прогнозировалась прохладная.