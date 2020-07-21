Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n141424-oblachnost-i-poholodanie-pogoda-v-ukraine-na-22-iulya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 22 июля ожидается солнечная с облачностью. Осадки завтра не прогнозируют.

Ночью будет достаточно прохладно как для июля — температура воздуха от 10° до 20° тепла. Днем столбики термометров покажут 20−29° выше нуля. Ветер обещают северо-западный и северный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 22 июля прогнозируется солнечная и малооблачная. Ночью воздух прогреется до 12−14° тепла, а днем — 21−23° выше нуля.

Погодные условия в Харькове в среду прогнозируются без существенных осадков. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 25−27° выше нуля.

Погода в Одессе завтра тоже ожидается малооблачная и солнечная. Температурные показатели будут следующими: ночью ожидается 16−18° тепла, а днем — 27−29° выше нуля.

Погода во Львове 22 июля будет малооблачная. Столбики термометров в темное время суток покажут 10−12° тепла, а днем 20−22° тепла по Цельсию.

Погода в Карпатах в ближайшие сутки ожидается с солнцем и переменной облачностью. Температура воздуха ночью 10−13° тепла, а днем — 20−24° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, на 21 июля синоптики прогнозировали осадки в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Черниговской областях.