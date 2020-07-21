Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141424-hmarnist-ta-poholodannya-pogoda-v-ukrayini-na-22-lypnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 22 липня очікується сонячна з хмарністю. Опади завтра не прогнозують.

Вночі буде доволі прохолодно, як для липня — температура повітря від 10° до 20° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 20−29° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний та північний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 22 липня прогнозується сонячна і малохмарна. Вночі повітря прогріється до 12−14° тепла, а вдень — 21−23° вище нуля.

Погодні умови в Харкові у середу прогнозуються без істотних опадів. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

Погода в Одесі завтра теж очікується малохмарна та сонячна. Температурні показники будуть наступними: вночі очікується 16−18° тепла, а вдень — 27−29° вище нуля.

Погода у Львові 22 липня буде малохмарна. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 10−12° тепла, а вдень 20−22° тепла за Цельсієм.

Погода в Карпатах найближчої доби очікується з сонцем та мінливою хмарністю. Температура повітря вночі 10−13° тепла, а вдень — 20−24° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 22 липня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, на 21 липня синоптики прогнозували опади у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Чернігівській областях.