Нічний клуб в Одесі. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n141423-vybirkovi-reydy-v-nichnyh-klubah-vlashtovuie-policiya-v-odesi.html

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Нічні клуби продовжують працювати в Одесі попри те, що поліція регулярно проводить нічні рейди на узбережжі з метою відстежити їх роботу.

Правоохоронці влаштовують облави вибірково, а власники відкуповуються від перевірок. Про це повідомляє «Думська».

Дорогі нічні клуби в Одесі продовжують працювати всупереч забороні, яку ввели у зв’язку із карантином. Журналісти припускають, що низка клубів платять правоохоронцям за те, щоб працювати, а клуби, які відмовляються платити «данину», показово закривають.

Зі свого боку власники закладів вирахували час «раптового» рейду поліцейських і припиняють роботу в цей проміжок, виводячи відвідувачів на задній двір. Після того, як поліцейські йдуть, нічне життя триває.

Зазначається, що правоохоронці здійснюють візит до закладу з вимогою вимкнути музику і складають протокол на клуби, однак штрафи, які передбачені за порушення карантину, становлять частку відсотка від виторгу кожного з клубів на узбережжі Одеси.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України зрівняв час роботи нічних клубів і закладів культури. Тепер нічні клуби повинні працювати тільки до 23.00, як і інші заклади культури.