Ночной клуб в Одессе. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n141423-izbiratelnye-reydy-v-nochnyh-klubah-ustraivaet-policiya-v-odesse.html

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Ночные клубы продолжают работать в Одессе, несмотря на то, что полиция регулярно проводит ночные рейды на побережье с целью отследить их работу.

Правоохранители устраивают облавы избирательно, а владельцы откупаются от проверок. Об этом сообщает «Думская».

Дорогие ночные клубы в Одессе продолжают работать по ночам вопреки запрету, который ввели в связи с карантином. Предполагается, что ряд клубов платит правоохранителям за то, чтобы работать, а клубы, которые отказываются платить «дань», показательно закрывают.

В свою очередь владельцы заведений вычислили время «внезапного» рейда полицейских и прекращают работу в этот промежуток, выводя посетителей на задний двор. После ухода полицейских, ночная жизнь продолжается с былой силой.

Отмечается, что правоохранители наносят визит в заведения с требованием выключить музыку и составляют протокол на клубы, однако штрафы, которые полагаются за нарушение карантина, составляют доли процента от выручки любого из клубов на побережье Одессы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины уравнял время работы ночных клубов и учреждений культуры. Теперь ночные клубы должны работать только до 23.00, как и другие заведения культуры.