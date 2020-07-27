Коронавирус в Киеве подкосил еще 70 человек — названы «проблемные» районы — коронавирус в Киеве

https://racurs.ua/n141663-koronavirus-v-kieve-vyyavili-u-70-chelovek-nazvany-problemnye-rayony.html

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Коронавирус в Киеве за минувшие сутки, 26 июля, обнаружили еще у 70 человек. В целом число жителей столицы, у которых с начала пандемии COVID-19 обнаружили заболевание, достигло 7 тыс. 690.

В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов. Остальные — на самоизоляции под контролем врачей, — сообщил утром 27 июля городской голова Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет;

три девочки 6−9 лет;

39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;

три мальчика в возрасте 3−8 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 13. В Дарницком — 12 и в Соломенском районе — девять случаев. Болезнь не отступает. Поэтому не пренебрегайте правилами! Берегите себя, — отметил Кличко.



Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 27 июля обнаружили еще у 807 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцией у 65 тыс. 656 украинцев.