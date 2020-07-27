Коронавірус у Києві підкосив ще 70 осіб — названо «проблемні» райони

Коронавірус у Києві підкосив ще 70 осіб — названо «проблемні» райониhttps://racurs.ua/ua/n141663-koronavirus-u-kyievi-pidkosyv-sche-70-osib-nazvano-problemni-rayony.htmlРакурс
Коронавірус у Києві за минулу добу, 26 липня, виявили ще у 70 осіб. Загалом кількість мешканців столиці, у яких з початку пандемії COVID-19 виявили захворювання, сягнула 7 тис. 690.
До лікарень столиці госпіталізували вісьмох пацієнтів. Інші — на самоізоляції під контролем лікарів, — повідомив зранку 27 липня міський голова Києва Віталій Кличко.
Серед тих, хто захворіли:
25 жінок віком від 22 до 63 років;
три дівчинки віком 6−9 років;
39 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;
троє хлопчиків віком 3−8 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 13. У Дарницькому — 12 та в Солом’янському районі — дев’ять випадків. Хвороба не відступає. Тому не нехтуйте правилами! Бережіть себе, — наголосив Кличко.
Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 27 липня виявили ще у 807 осіб. Загалом із початку епідемії COVID-19 лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у 65 тис. 656 українців.