Коронавірус у Києві підкосив ще 70 осіб — названо “проблемні” райони — коронавірус у Києві

https://racurs.ua/ua/n141663-koronavirus-u-kyievi-pidkosyv-sche-70-osib-nazvano-problemni-rayony.html

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Коронавірус у Києві за минулу добу, 26 липня, виявили ще у 70 осіб. Загалом кількість мешканців столиці, у яких з початку пандемії COVID-19 виявили захворювання, сягнула 7 тис. 690.

До лікарень столиці госпіталізували вісьмох пацієнтів. Інші — на самоізоляції під контролем лікарів, — повідомив зранку 27 липня міський голова Києва Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

25 жінок віком від 22 до 63 років;

три дівчинки віком 6−9 років;

39 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;

троє хлопчиків віком 3−8 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 13. У Дарницькому — 12 та в Солом’янському районі — дев’ять випадків. Хвороба не відступає. Тому не нехтуйте правилами! Бережіть себе, — наголосив Кличко.



Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 27 липня виявили ще у 807 осіб. Загалом із початку епідемії COVID-19 лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у 65 тис. 656 українців.