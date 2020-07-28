Отставки Степанова требуют почти 100 нардепов

Министр здравоохранения Максим Степанов. Фото: Первый крымский

https://racurs.ua/n141716-otstavki-stepanova-trebuut-pochti-100-nardepov.html

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Верховная Рада зарегистрировала проект постановления об увольнении с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

Подписи под проектом постановления поставили 96 народных депутатов из всех парламентских фракций. Соответствующий проект появился на сайте Верховной Рады.

Постановление № 3938 зарегистрировали 27 июля. Сейчас его рассматривают в руководстве Верховной Рады. Основаниями для увольнения министра здравоохранения Степанова является его некомпетентность, непригодность к выполнению должностных обязанностей и профессиональная небрежность, указали нардепы.

В частности, нардепы, которые подписали постановление, считают, что под его руководством Министерство здравоохранения (Минздрав) не может противодействовать распространению коронавируса COVID-19. Упоминается, что даже костюмы для медиков были закуплены по вдвое завышенным ценам, а получили их с задержкой в несколько месяцев.

Кроме того, нардепы отмечают, что из-за бездействия министра Степанова был сорван процесс закупки лекарств для тяжелобольных украинцев — ГП «Медзакупки Украины» три месяца ожидало приказ Минздрава.

Отмечается, что большая часть государственных программ не была передана международным организациям, а это значит, что больные гепатитом, туберкулезом, легочной гипертензией и другими заболеваниями просто будут умирать без лекарств.

Народные депутаты считают, что Степанов ставит под угрозу работу украинских больниц, осуществляя атаку на руководство Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Сообщается, что в июне министр Степанов без конкурса пытался сменить главу НСЗУ, а на прошлой неделе пытался вынести решение об увольнении нынешней главы НСЗУ Оксаны Мовчан и еще одного топ-менеджера ведомства — Натальи Рябцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал обвинения нардепа от фракции «Голос» Александры Устиновой в том, что он якобы на одном из заседаний Кабмина «подсунул» правительству на подпись не тот документ, который зачитывал при обсуждении.

Степанов такие обвинения отверг, отметив, что «у народного депутата Устиновой есть способности к политической фантастике».