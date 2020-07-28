Відставки Степанова вимагають майже 100 нардепів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Фото: Перший кримський

https://racurs.ua/ua/n141716-vidstavky-stepanova-vymagaut-mayje-100-nardepiv.html

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Верховна Рада зареєструвала проєкт постанови про звільнення з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Підписи під проектом поставили 96 народних депутатів з усіх парламентських фракцій. Проект постановили з’явився на сайті Верховної Ради.

Постанову № 3938 зареєстрували 27 липня. Наразі її розглядають у керівництві Верховної Ради. Підставами для звільнення міністра охорони здоров’я Степанова нардепи зазначили його некомпетентність, непридатність до виконання посадових обов’язків та професійну недбалість.

Зокрема, нардепи, що підписали постанову, вважають, що під його керівництвом Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) не може протидіяти поширенню коронавірусу COVID-19, і навіть костюми для медиків було закуплено за завищеними вдвічі цінами, а отримали вони їх із затримкою в кілька місяців.

Окрім того, нардепи наголошують, що через бездіяльність міністра Степанова зірвали процес закупівлі ліків для тяжко хворих українців — ДП «Медзакупівлі України» три місяці чекало на наказ МОЗ.

Зазначається, що велика частина державних програм не була передана міжнародним організаціям, а це означає, що хворі на гепатит, туберкульоз, легеневу гіпертензію та інші захворювання просто будуть помирати без ліків.

Народні депутати вважають, що Степанов ставить під загрозу роботу українських лікарень, здійснюючи атаку на керівництво Національної служби здоров’я України.

Повідомляється, що в червні міністр Степанов без конкурсу намагався змінити голову НСЗУ, а минулого тижня намагався винести рішення про звільнення нинішньої глави НСЗУ Оксани Мовчан та ще одного топ-менеджера відомства — Наталії Рябцевої.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував звинувачення нардепа від фракції «Голос» Олександри Устінової щодо того, що він нібито на одному із засідань Кабміну «підсунув» уряду на підпис не той документ, який зачитував під час обговорення.

Степанов такі звинувачення відкинув, зазначивши, що «у народного депутата Устінової є хист до політичної фантастики».