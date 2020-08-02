Области с наивысшим уровнем смертности от COVID-19 назвали в Минздраве. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Украине уже унес жизни 1 тыс. 725 украинцев. Лишь за последние сутки в Украине от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 16 пациентов. Средний показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,4%.

Но в трех областях уровень летальности существенно превышает среднестатистический показатель смертности, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Согласно информации ЦОЗ, самый высокий уровень смертности от коронавируса зафиксирован в:

Кировоградской области — 5,1%;

Черкасской области — 3,9%;

Закарпатской области — 3,8%.

Наибольшее количество активных больных коронавирусом на 100 тыс. населения зафиксировано в:

Львовской области — 285,1;

Закарпатской области — 238;

Ивано-Франковской области — 218,5.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине пятые сутки подряд фиксируется более 1 тыс. новых случаев инфицирования. За последние сутки по состоянию на утро 2 августа коронавирусом заразились 1 тыс. 112 человек. Всего с начала эпидемии инфицировались коронавирусом 72 тыс. 168 граждан.