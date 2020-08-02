Області з найвищим рівнем смертності від COVID-19 назвали в МОЗ. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус в Україні вже забрав життя 1 тис. 725 українців. Лише за останню добу в Україні від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 16 пацієнтів. Середній показник смертності від коронавірусу по країні становить 2,4%.

Але у трьох областях рівень летальності істотно перевищує середньостатистичний показник смертності, повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з інформацією ЦГЗ, найвищий рівень смертності від коронавірусу зафіксований у:

Кіровоградській області — 5,1%;

Черкаській області — 3,9%;

Закарпатській області — 3,8%.

Найбільша кількість активних хворих на коронавірус на 100 тис. населення зафіксовано у:

Львівській області — 285,1;

Закарпатській області — 238;

Івано-Франківській області — 218,5.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні п’яту добу поспіль фіксується понад 1 тис. нових випадків інфікування. За останню добу станом на ранок 2 серпня коронавірусом заразилися 1 тис. 112 осіб. Всього від початку епідемії інфікувалися коронавірусом 72 тис. 168 громадян.