Вокруг Киева планируют построить новую обходную дорогу

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Новую обходную дорогу вокруг Киева планируют построить до 2025 года.

Сооружение первого участка планируется начать в 2021 году, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Запланирована Киевская обходная дорога будет представлять собой полукольцо длиной почти 150 км. Она будет состоять из шести участков, которые соединят такие трассы:

М-07 Киев — Ковель;

М-06 Киев — Чоп;

М-05 Киев — Одесса;

Н-01 Киев — Знаменка;

Н-08 Борисполь — Мариуполь;

М-03 Киев — Харьков;

М-01 Киев — Чернигов.

Кроме того, в рамках этого проекта запланировано строительство моста через Днепр с подходами протяженностью более 25 км.

Общая стоимость строительства оценивается в 85 млрд грн. Стоимость первого участка протяженностью 35 км, которая соединит трассы М-06 Киев — Чоп и М-05 Киев — Одесса, оценивается в 12 млрд грн. Сегодня, 12 августа, стартовал тендер на проектные работы первого участка.

Отмечается, что Киевскую обходную дорогу построят в рамках программы «Большая стройка». В ее презентации принимал участие заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Госагентства автомобильных дорог Александр Кубраков.

Напомним, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет облгосадминистрациям возможность взять дополнительные кредиты на ремонт дорог местного значения.