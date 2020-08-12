Довкола Києва планують збудувати нову обхідну дорогу

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Нову обхідну дорогу навколо Києва планують збудувати до 2025 року.

Спорудження першої ділянки планують розпочати у 2021 році, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Запланована Київська обхідна дорога являтиме собою напівкільце довжиною майже 150 км. Вона складатиметься з шести ділянок, які сполучать такі траси:

М-07 Київ — Ковель;

М-06 Київ — Чоп;

М-05 Київ — Одеса;

Н-01 Київ — Знам’янка;

Н-08 Бориспіль — Маріуполь;

М-03 Київ — Харків;

М-01 Київ — Чернігів.

Крім того, в межах цього проекту заплановане спорудження мосту через Дніпро з підходами протяжністю понад 25 км.

Загальна вартість будівництва оцінюється у 85 млрд грн. Вартість першої ділянки протяжністю 35 км, яка з'єднає траси М-06 Київ — Чоп та М-05 Київ — Одеса, оцінюється у 12 млрд грн. Сьогодні, 12 серпня, стартував тендер на проектні роботи першої ділянки.

Зазначається, що Київську обхідну дорогу збудують в межах програми «Велике будівництво». У її презентації брав участь заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та голова Держагентства автомобільних доріг Олександр Кубраков.

Нагадаємо, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає облдержадміністраціям можливість взяти додаткові кредити на ремонт доріг місцевого значення.