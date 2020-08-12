Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Довкола Києва планують збудувати нову обхідну дорогу

План нової обхідної дороги довкола Києва представили у Зеленського (ІНФОГРАФІКА)

12 сер 2020, 19:37
999

Нову обхідну дорогу навколо Києва планують збудувати до 2025 року.

Спорудження першої ділянки планують розпочати у 2021 році, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Запланована Київська обхідна дорога являтиме собою напівкільце довжиною майже 150 км. Вона складатиметься з шести ділянок, які сполучать такі траси:

  • М-07 Київ — Ковель;
  • М-06 Київ — Чоп;
  • М-05 Київ — Одеса;
  • Н-01 Київ — Знам’янка;
  • Н-08 Бориспіль — Маріуполь;
  • М-03 Київ — Харків;
  • М-01 Київ — Чернігів.

Крім того, в межах цього проекту заплановане спорудження мосту через Дніпро з підходами протяжністю понад 25 км.

Загальна вартість будівництва оцінюється у 85 млрд грн. Вартість першої ділянки протяжністю 35 км, яка з'єднає траси М-06 Київ — Чоп та М-05 Київ — Одеса, оцінюється у 12 млрд грн. Сьогодні, 12 серпня, стартував тендер на проектні роботи першої ділянки.

Зазначається, що Київську обхідну дорогу збудують в межах програми «Велике будівництво». У її презентації брав участь заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та голова Держагентства автомобільних доріг Олександр Кубраков.


План нової обхідної дороги довкола Києва, фото: Офіс президента

Нагадаємо, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає облдержадміністраціям можливість взяти додаткові кредити на ремонт доріг місцевого значення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿