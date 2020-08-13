На Тернопольщине запретили игорный бизнес

https://racurs.ua/n142451-zapret-igornogo-biznesa-podderjal-ternopolskiy-oblsovet.html

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Тернопольский облсовет поддержал запрет игорного бизнеса на территории области.

Соответствующее решение было принято на очередной сессии облсовета, за него проголосовали 34 депутата. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил первый заместитель главы облсовета Василий Деревляный.

В тексте соответствующего решения отмечается, что оно принято «с целью предотвращения кризисных явлений и негативных процессов в семьях» жителей области, а также для «формирования здорового образа жизни» и «обеспечения духовно-нравственного развития населения области».

Облсовет решил:

запретить создание и функционирование игорных заведений;

рекомендовать облсоветам Украины и органам местного самоуправления области рассмотреть и поддержать это решение;

рекомендовать президенту, Верховной Раде и правительству запретить игорный бизнес на территории Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 августа подписал закон, который предусматривает легализацию игорного бизнеса в Украине.