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Ракурс
На Тернопольщине запретили игорный бизнес

Запрет игорного бизнеса поддержал Тернопольский облсовет (ДОКУМЕНТ)

13 авг 2020, 18:48
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Тернопольский облсовет поддержал запрет игорного бизнеса на территории области.

Соответствующее решение было принято на очередной сессии облсовета, за него проголосовали 34 депутата. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил первый заместитель главы облсовета Василий Деревляный.

В тексте соответствующего решения отмечается, что оно принято «с целью предотвращения кризисных явлений и негативных процессов в семьях» жителей области, а также для «формирования здорового образа жизни» и «обеспечения духовно-нравственного развития населения области».

Облсовет решил:


  • запретить создание и функционирование игорных заведений;
  • рекомендовать облсоветам Украины и органам местного самоуправления области рассмотреть и поддержать это решение;
  • рекомендовать президенту, Верховной Раде и правительству запретить игорный бизнес на территории Украины.

На Тернопольщине запретили игорный бизнес, фото: Василий Деревляный

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 августа подписал закон, который предусматривает легализацию игорного бизнеса в Украине.

Источник: Ракурс


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