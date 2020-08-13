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На Тернопольщине запретили игорный бизнес
Запрет игорного бизнеса поддержал Тернопольский облсовет (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n142451-zapret-igornogo-biznesa-podderjal-ternopolskiy-oblsovet.htmlРакурс
Тернопольский облсовет поддержал запрет игорного бизнеса на территории области.
Соответствующее решение было принято на очередной сессии облсовета, за него проголосовали 34 депутата. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил первый заместитель главы облсовета Василий Деревляный.
В тексте соответствующего решения отмечается, что оно принято «с целью предотвращения кризисных явлений и негативных процессов в семьях» жителей области, а также для «формирования здорового образа жизни» и «обеспечения духовно-нравственного развития населения области».
Облсовет решил:
- запретить создание и функционирование игорных заведений;
- рекомендовать облсоветам Украины и органам местного самоуправления области рассмотреть и поддержать это решение;
- рекомендовать президенту, Верховной Раде и правительству запретить игорный бизнес на территории Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 августа подписал закон, который предусматривает легализацию игорного бизнеса в Украине.
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