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Ракурс
На Тернопільщині заборонили гральний бізнес

Заборону грального бізнесу підтримала Тернопільська облрада (ДОКУМЕНТ)

13 сер 2020, 18:48
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Тернопільська облрада підтримала заборону грального бізнесу на території області.

Відповідне рішення було ухвалене на черговій сесії облради, за нього проголосували 34 депутати. Про це на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив перший заступник голови облради Василь Деревляний.

У тексті відповідного рішення зазначається, що воно ухвалене «з метою запобігання кризових явищ та негативних процесів у сім’ях» мешканців області, а також задля «формування здорового способу життя» і «забезпечення духовного-морального розвитку населення області».

Облрада вирішила:


  • заборонити створення та функціонування гральних закладів;
  • рекомендувати облрадам України та органам місцевого самоврядування області розглянути та підтримати це рішення;
  • рекомендувати президенту, Верховній Раді та уряду заборонити гральний бізнес на території України.

На Тернопільщині заборонили гральний бізнес, фото: Василь Деревляний

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон, який передбачає легалізацію грального бізнесу в Україні.

Джерело: Ракурс


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