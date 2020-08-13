На Тернопільщині заборонили гральний бізнес

https://racurs.ua/ua/n142451-zaboronu-gralnogo-biznesu-pidtrymala-ternopilska-oblrada-dokument.html

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Тернопільська облрада підтримала заборону грального бізнесу на території області.

Відповідне рішення було ухвалене на черговій сесії облради, за нього проголосували 34 депутати. Про це на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив перший заступник голови облради Василь Деревляний.

У тексті відповідного рішення зазначається, що воно ухвалене «з метою запобігання кризових явищ та негативних процесів у сім’ях» мешканців області, а також задля «формування здорового способу життя» і «забезпечення духовного-морального розвитку населення області».

Облрада вирішила:

заборонити створення та функціонування гральних закладів;

рекомендувати облрадам України та органам місцевого самоврядування області розглянути та підтримати це рішення;

рекомендувати президенту, Верховній Раді та уряду заборонити гральний бізнес на території України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон, який передбачає легалізацію грального бізнесу в Україні.