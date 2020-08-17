О своих отношениях с Коломойским рассказал глава Нацбанка. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n142569-o-svoih-otnosheniyah-s-kolomoyskim-rasskazal-glava-nacbanka.html

Ракурс

Кирилл Шевченко, новый глава Национального банка Украины (НБУ), рассказал, что он не знаком с олигархом и бывшим владельцем «ПриватБанка» Игорем Коломойским.

Он отметил, что даже никогда не разговаривал по телефону с олигархом. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина», отвечая на заданный журналистами вопрос.

Шевченко также рассказал, что, принимая решение стать главой Нацбанка, он знал о давлении, которое придется испытать. В частности, перед назначением его часто критиковали народные депутаты, связанные с Коломойским.

Не могу сказать, что я не привык к давлению. У любого банкира, главы крупного банка есть в этом опыт. И я принял для себя решение, еще до того, как возглавил НБУ, что такое давление будет и я к нему готов, — отметил он.

В то же время, комментируя критику нардепов в его сторону, Кирилл Шевченко заявил, что «у них такая работа, они политики». По его мнению, подобное давление может существовать и в дальнейшем, и не только со стороны политиков.

Глава НБУ также прокомментировал увольнение топ-менеджеров из «ПриватБанка». По его мнению, это может быть связано с низким уровнем заработной платы.