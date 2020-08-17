Про свої стосунки з Коломойським розповів голова Нацбанку. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n142569-pro-svoyi-stosunky-z-kolomoyskym-rozpoviv-golova-nacbanku.html

Ракурс

Кирило Шевченко, новий голова Національного банку України (НБУ), розповів, що він не знайомий з олігархом та колишнім власником «ПриватБанку» Ігорем Коломойським.

Він зазначив, що навіть ніколи не розмовляв по телефону з олігархом. Про це він розповів в інтерв’ю «РБК-Україна», відповідаючи на поставлене журналістами питання.

Шевченко також розповів, що, ухвалюючи рішення стати головою Нацбанку, він знав про тиск, який доведеться зазнати. Зокрема, перед призначенням його часто критикували народні депутати, пов’язані з Коломойським.

Не можу сказати, що я не звик до тиску. Будь-який банкір, голова великого банку має в цьому досвід. І я ухвалив для себе рішення, ще до того, як очолив НБУ, що такий тиск буде і що я до нього готовий, — зазначив він.

Водночас, коментуючи критику нардепів у його бік, Кирило Шевченко заявив, що «у них така робота, вони політики». На його думку, подібний тиск може існувати і надалі, і не тільки з боку політиків.

Голова НБУ також прокоментував звільнення топ-менеджерів з «ПриватБанку». На його думку, це може бути пов’язане з низьким рівнем заробітної плати.