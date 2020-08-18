Президент Португалии спас двух женщин в море. Фото: uatv.ua

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Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза 15 августа спас на море двух утопленниц.

Глава государства во время отдыха у пляжа Алгарве заметил, как перевернулась байдарка, а две женщины оказались в море. 71-летний президент подплыл к женщинам, которые пытались удержаться на воде, и помогал им оставаться на плаву. Позже на помощь прибыл отдыхающий на водных лыжах. Об этом 18 августа сообщает «ВВС Україна».

Впоследствии де Соуза рассказал журналистам, что спасенные им женщины приехали с другого пляжа. Их байдарка перевернулась из-за мощного западного течения, пострадавшие наглотались воды и были не в состоянии ни перевернуть, ни залезть на нее, ни уплыть дальше — настолько было сильное течение.

Как известно, сейчас президент Португалии в отпуске и путешествует по разным регионам страны. Таким образом глава государства поддерживает местный туризм, который подвергся удару из-за пандемии COVID-19.

Напомним, 13-летний подросток Максим Василишин в городе Пустомыты во Львовской области героически спас собаку, которая застряла в заброшенной теплотрассе. Парнишка рискнул жизнью и десятки метров прополз по туннелю, чтобы спасти пса Арчи.