Президент Португалії врятував двох жінок у морі. Фото: uatv.ua

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Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза 15 серпня врятував на морі двох потопельниць.

Глава держави під час відпочинку біля пляжу Алгарве помітив, як перевернулася байдарка, а двоє жінок опинилися в морі. 71-річний президент підплив до жінок, які намагалися втриматися на воді, та допомагав їм лишатись на плаву. Згодом на допомогу прибув відпочивальник на водних лижах. Про це 18 серпня повідомляє «ВВС Україна».

Згодом де Соуза розповів журналістам, що врятовані ним жінки приїхали з іншого пляжу. Їхня байдарка перевернулася через потужну західну течію, постраждалі наковталися води й були не в змозі ні перевернути, ні залізти на неї, ні поплисти далі — настільки була сильна течія.

Як відомо, наразі президент Португалії у відпустці і подорожує різними регіонами країни. Таким чином глава держави підтримує місцевий туризм, який зазнав удару через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, 13-річний підліток Максим Василишин в місті Пустомити у Львівській області героїчно врятував собаку, який застряг у закинутій теплотрасі. Хлопчина ризикнув життям та десятки метрів проповз тунелем, щоб врятувати пса Арчі.