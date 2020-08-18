Россия перебросила технику и дроны на оккупированный Донбасс. Фото: topcor.ru

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Российское военное присутствие на Донбассе усиливается. Руководство страны-агрессора продолжает перебрасывать технику в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и таким образом наращивает боеспособность своих соединений и частей.

Через неконтролируемые участки границы Россия переправляет на Донбасс вооружение, военную технику и имущество военного назначения. Об этом 18 августа на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на данные разведки, передает «Укринформ».

Разведка установила, что за последние 14 дней оккупанты получили подкрепление в виде 20 единиц боевой техники, которая была восстановлена и модернизирована на российских оборонных заводах. Кроме того, со стороны России на грузовиках доставили очередную партию беспилотников, которые оснащены современными системами видеонаблюдения.

Напомним, 27 июля на Донбассе было объявлено начало режима прекращения огня. Однако за время действия перемирия наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в целом уже 332 нарушения. А 16 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что не зафиксировала нарушений на Донбассе в течение суток в шестой раз с 2014 года.