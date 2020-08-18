Росія перекинула техніку та дрони на окупований Донбас. Фото: topcor.ru

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Російська військова присутність на Донбасі посилюється. Керівництво країни-агресора проводжує перекидати техніку в окуповані райони Донецької та Луганської областей й у такий спосіб нарощує боєздатність своїх з'єднань і частин.

Через неконтрольовані ділянки кордону Росія переправляє на Донбас озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Про це 18 серпня на брифінгу заявив речник Міністерства оборони Максим Праута з посиланням на дані розвідки, передає «Укрінформ».

Розвідка встановила, що за останні 14 днів окупанти отримали підкріплення у виді 20 одиниць бойової техніки, яка була відновлена та модернізована на російських оборонних заводах. Окрім того, з боку Росії на вантажівках доправили чергову партію безпілотників, які оснащені сучасними системами відеоспостереження.

Нагадаємо, 27 липня на Донбасі було оголошено початок режиму припинення вогню. Проте за час дії перемир’я спостерігачі ОБСЄ зафіксували загалом вже 332 порушення. А 16 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що не зафіксувала порушень на Донбасі протягом доби вшосте з 2014 року.