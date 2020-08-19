Саммит по Беларуси созвал ЕС — готовится вводить санкции

Саммит ЕС. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142685-sammit-po-belarusi-sozval-es-gotovitsya-vvodit-sankcii.html

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Протесты в Беларуси вызвали реакцию по всему миру, в том числе в Европейском Союзе (ЕС). Президент Европарламента Давид Сассоли заявил, что будущее Беларуси может быть определено только ее собственными гражданами посредством честных выборов.

Долг ЕС в этом процессе заключается в том, чтобы поддержать стремление белорусов к свободе и демократии. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

По мнению Сассоли, сейчас есть все основания для того, чтобы опасаться эскалации репрессий и военного вмешательства, поэтому Европарламент должен сделать все возможное, чтобы остановить насилие и привлечь виновных к ответственности.

Европарламент призывает без промедления использовать санкции для наказания причастных к серьезным нарушениям прав человека. Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет властью и нарушает свободы, — заявил президент Европарламента.

Также сообщается, что лидеры ЕС учтут обращение оппозиционного кандидата и главного противника Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской в ходе саммита относительно Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что Светлана Тихановская записала новое видеообращение.

Оппозиционерка заявила, что президентские выборы в Беларуси были нечестными и непрозрачными, а их результаты сфальсифицировали. Тихановская заявила, что силовики жестоко избивали людей, которые вышли на улицы отстаивать свой выбор.