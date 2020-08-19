Саміт щодо Білорусі скликав ЄС — готується вводити санкції

ЄС. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142685-samit-iz-bilorusi-sklykav-ies-gotuietsya-vvodyty-sankciyi.html

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Протести у Білорусі викликали реакцію по всьому світу, зокрема в Європейському Союзі (ЄС). Президент Європарламенту Давид Сассолі заявив, що майбутнє Білорусі може визначатися тільки її власними громадянами за допомогою чесних виборів.

Обов’язок ЄС у цьому процесі полягає в тому, щоб підтримати прагнення білорусів до свободи й демократії. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

На думку Сассолі, зараз є всі підстави для того, щоб очікувати ескалації репресій і військового втручання, тому Європарламент має зробити все можливе, щоб зупинити насильство і притягнути винних до відповідальності.

Європарламент закликає без зволікання використовувати санкції для покарання серйозних порушень прав людини. Ці санкції можуть включати заморожування активів тих, хто зловживає владою і порушує свободи, — заявив президент Європарламенту.

Також повідомляється, що лідери ЄС врахують звернення опозиційного кандидата і головного противника Олександра Лукашенка на виборах Світлани Тихановської в ході саміту щодо Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Світлана Тихановська, головний опонент чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, записала нове відеозвернення.

Опозиціонерка заявила, що президентські вибори в Білорусі були нечесними й непрозорими, а їх результати сфальсифікували. Вона заявила, що силовики жорстоко били людей, які вийшли на вулиці відстоювати свій вибір.