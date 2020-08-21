Индийские прыгающие муравьи. Фото: myants.pro

https://racurs.ua/n142813-muravi-imeut-karernye-vozmojnosti-v-svoey-srede-uchenye.html

Ракурс

Индийские прыгающие муравьи (Harpegnathos saltator) имеют карьерные возможности. Обычный рабочий муравей при определенных условиях может стать королевой.

Большинство муравьев живут в колониях, каждый муравей имеет свою собственную роль и функции. Например, муравьи-рабочие строят муравейник и следят за его чистотой. В каждом муравейнике есть королева, которая откладывает яйца, из которых появляются новые муравьи. Когда из яйца появляется новая королева, она вместе с группой рабочих покидает муравейник, чтобы основать новый. Биологи из Университета Пенсильвании утверждают, что в индийских прыгающих муравьев все происходит по-другому. Об этом сообщает Phys.org.

Оказалось, если королева умирает, муравьи не ждут, когда появится новая, а вместо этого один из рабочих становится гамергатом, то есть заменяет собой королеву и начинает откладывать яйца. Ученые исследовали гамергатов и обнаружили, что после этого преобразования продолжительность жизни муравья, который так сказать сделал карьеру, продолжается с семи месяцев до трех лет. Выяснилось, что такое превращение сказывается и на индивидуальности муравья, который из-за клеточных изменений в мозге начинает себя вести как настоящая королева.

Ученые установили, что мозг гамергатов сильнее активирует ген Mmp1, чем мозг обычных рабочих. Это позволяет насекомым восстанавливать повреждения, что сказывается на их продолжительности жизни.

Напомним, ученые из Южной Кореи обнаружили вид жука Plesiophthophthalmus davidis, личинки которого способны разлагать полистирол. Ученые не исключают, что этот жук сможет утилизировать отходы из пластика.