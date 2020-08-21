Індійські стрибаючі мурахи. Фото: myants.pro

https://racurs.ua/ua/n142813-murahy-maut-karierni-mojlyvosti-u-svoiemu-seredovyschi-vcheni.html

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Індійські стрибаючі мурахи (Harpegnathos saltator) мають кар'єрні можливості. Звичайна робоча мураха за певних умов може стати королевою.

Більшість мурах живуть у колоніях, кожна мураха має власну роль та функції. Наприклад, мурахи-робітники будують мурашник і стежать за його чистотою. В кожному мурашнику є королева, яка відкладає яйця, з яких з’являються нові мурахи. Коли з яйця з’являється нова королева, вона разом з групою робітників залишає мурашник, щоб заснувати новий. Біологи з університету Пенсильванії стверджують, що в індійських стрибаючих мурах все відбувається по-іншому. Про це повідомляє Phys.org.

Виявилося, якщо королева вмирає, мурахи не чекають, коли з’явиться нова, а замість цього один з робітників стає гамергатом, тобто замінює собою королеву і починає відкладати яйця. Вчені дослідили гамергатів і виявили, що після цього перетворення тривалість життя мурахи, яка так би мовити зробила кар'єру, продовжується з семи місяців до трьох років. З’ясувалося, що таке перетворення позначається й на індивідуальності мурахи, яка через клітині зміни в мозку починає себе вести як справжня королева.

Вчені встановили, що мозок гамергатів сильніше активує ген Mmp1, ніж мозок звичайних робітників. Це дозволяє комахам відновлювати пошкодження, що позначається на їхньому тривалості життя.

Нагадаємо, вчені з Південної Кореї виявили вид жука Plesiophthophthalmus davidis, личинки якого здатні розкладати полістирол. Науковці не виключають, що цей жук зможе утилізувати відходи з пластику.