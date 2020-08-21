Сроки завершения пандемии COVID-19 назвали в ВОЗ

Сроки завершения пандемии коронавируса назвали в ВОЗ.

https://racurs.ua/n142814-sroki-zaversheniya-pandemii-covid-19-nazvali-v-voz.html

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Пандемия коронавируса может завершиться во всем мире через два года.

Коронавирусная инфекция COVID-19 в отдельных странах и континентах бистро распространяется, но в мире есть технологии, чтобы ее остановить. Такую заявление 21 августа сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, сообщается в Twitter организации.

У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить эту пандемию менее чем за два года, — заявил он.

Как известно, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что молодые люди часто не знают, что они переносят коронавирус, и становятся опасными для других категорий населения, в частности, пожилых людей. Из-за этого люди в возрасте от 20 до 40 лет «все чаще становятся движущей силой распространения коронавируса».

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреісус заявлял, что пандемия коронавируса навсегда изменила образ жизни человечества, а некоторые способы жизни она полностью разрушила.