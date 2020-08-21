Терміни завершення пандемії COVID-19 назвали в ВООЗ

Терміни завершення пандемії коронавірусу назвали в ВООЗ.

https://racurs.ua/ua/n142814-terminy-zavershennya-pandemiyi-covid-19-nazvaly-v-vooz.html

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Пандемія коронавірусу може завершитися в усьому світі через два роки.

Коронавірусна інфекція COVID-19 в окремих країнах та континентах швидко розповсюджується, але в світі є технології, щоб її зупинити. Таку заяву 21 серпня зробив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу, повідомляється у Twitter організації.

У нас є недолік у вигляді глобалізації й більшого взаємозв'язку, але є і перевага в технологіях. Так що ми сподіваємося завершити цю пандемію менш ніж за два роки, — заявив він.

Як відомо, ВООЗ оголосила спалах коронавірусу пандемією 11 березня 2020 року.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що молоді люди часто не знають, що вони переносять коронавірус, й стають небезпечними для інших категорій населення, зокрема, літніх людей. Через це люди у віці від 20 до 40 років «все частіше стають рушійною силою поширення коронавірусу».

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявляв, що пандемія коронавірусу назавжди змінила спосіб життя людства, а деякі способи життя вона повністю зруйнувала.