Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Комета. Фото: Pixabay

Комета Neowise устояла перед Солнцем и засияла на уникальных фото

23 авг 2020, 17:22
999

Комета Neowise, которая недавно пролетала над Землей, оказалась очень близко к Солнцу и не распалась.

Телескоп Hubble смог сделать чрезвычайно детальный снимок космического объекта. Об этом сообщается на сайте телескопа Hubble.

Комета Neowise. Фото: Hubble

На снимке можно увидеть изогнутые струи, торчащие из ядра кометы. Телескоп не смог сделать фото ядра, так как оно очень мало — примерно 4,8 км, однако на снимке видно облако пыли вокруг кометы, которое простирается на 18 тыс. км. Конусообразные струи образуются из-за изменения агрегатного состояния в самой комете — лед превращается в газ.

Комета движется со скоростью 60 км/с. Сейчас она отдаляется от Солнца и вернется к нему через 7 тыс. лет.

Сообщается, что обычно кометы распадаются вследствие тепловых и гравитационных напряжений в ходе столкновений с атмосферой Солнца. Но комета Neowise смогла успешно пережить эту встречу.


Ученые планируют изучить полученный снимок для того, чтобы подробнее понять, как изменяется активность кометы во время отдаления от Солнца, а также узнать, какой размер частиц пыли, расположенных вокруг кометы.

Напомним, ранее мы сообщали, что небесное тело, которое является ярким подобным объектом за последние семь лет, называется C/2020 F3. Впервые комету зафиксировали с помощью спутника Neowise в конце марта. В следующий раз комета будет пролетать рядом с Землей в 8786 году.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров