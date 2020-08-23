Комета Neowise устояла перед Солнцем и засияла на уникальных фото

Комета. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142858-kometa-neowise-ustoyala-pered-solncem-i-zasiyala-na-unikalnyh-foto.html

Ракурс

Комета Neowise, которая недавно пролетала над Землей, оказалась очень близко к Солнцу и не распалась.

Телескоп Hubble смог сделать чрезвычайно детальный снимок космического объекта. Об этом сообщается на сайте телескопа Hubble.







На снимке можно увидеть изогнутые струи, торчащие из ядра кометы. Телескоп не смог сделать фото ядра, так как оно очень мало — примерно 4,8 км, однако на снимке видно облако пыли вокруг кометы, которое простирается на 18 тыс. км. Конусообразные струи образуются из-за изменения агрегатного состояния в самой комете — лед превращается в газ.

Комета движется со скоростью 60 км/с. Сейчас она отдаляется от Солнца и вернется к нему через 7 тыс. лет.

Сообщается, что обычно кометы распадаются вследствие тепловых и гравитационных напряжений в ходе столкновений с атмосферой Солнца. Но комета Neowise смогла успешно пережить эту встречу.





Ученые планируют изучить полученный снимок для того, чтобы подробнее понять, как изменяется активность кометы во время отдаления от Солнца, а также узнать, какой размер частиц пыли, расположенных вокруг кометы.

Напомним, ранее мы сообщали, что небесное тело, которое является ярким подобным объектом за последние семь лет, называется C/2020 F3. Впервые комету зафиксировали с помощью спутника Neowise в конце марта. В следующий раз комета будет пролетать рядом с Землей в 8786 году.