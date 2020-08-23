Комета Neowise встояла перед Сонцем та засяяла на унікальних фото

Комета. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142858-kometa-neowise-vstoyala-pered-soncem-ta-zasyayala-na-unikalnyh-foto.html

Ракурс

Комета Neowise, що нещодавно пролітала над Землею, опинилася дуже близько до Сонця та не розпалася.

Телескоп Hubble зміг зробити надзвичайно детальний знімок космічного об'єкта. Про це повідомляється на сайті телескопу Hubble.





На знімку можна побачити вигнуті струмені, що стирчать із ядра комети. Телескоп не зміг зробити фото ядра, тому що воно дуже мале — приблизно 4,8 км, проте на знімку видно хмару пилу навколо комети, що простягається на 18 тис. км. Конусоподібні струмені утворюються через зміну агрегатного стану у самій кометі — лід перетворюється на газ.

Комета рухається зі швидкістю 60 км/с. Наразі вона віддаляється від Сонця та повернеться до нього через 7 тис. років.

Повідомляється, що зазвичай комети розпадаються внаслідок теплових та гравітаційних напружень під час зіткнень з атмосферою Сонця. Але комета Neowise змогла успішно пережити цю зустріч.





Вчені планують вивчити отриманий знімок для того, щоб детальніше зрозуміти, як змінюється активність комети під час віддалення від Сонця, а також дізнатися, який розмір часток пилу, що розташовані навколо комети.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що небесне тіло, яке є найяскравішим подібним об'єктом за останні сім років, має назву C/2020 F3. Уперше комету зафіксували за допомогою супутника Neowise наприкінці березня. Наступного разу комета буде проноситись поруч із Землею в 8786 році.